Massimo Ranieri operato d'urgenza

foto Ufficio stampa 17:29 - Ore di paura per Massimo Ranieri, ricoverato d'urgenza in ospedale e sottoposto ad un'operazione chirurgica per un problema all'intestino. A dare l'annuncio il comune di Celano, in provincia dell'Aquila, dove Ranieri era atteso sabato prossimo per un concerto. Raggiunto dai microfoni dell'ANSA, l'artista napoletano ha rassicurato amici e fan sulla sua salute: "Non c'è da preoccuparsi, sto già bene". - Ore di paura per, ricoverato d'urgenza in ospedale e sottoposto adper un problema all'intestino. A dare l'annuncio il comune di Celano, in provincia dell'Aquila, dove Ranieri era atteso sabato prossimo per un concerto. Raggiunto dai microfoni dell'ANSA,amici e fan sulla sua salute: "".

"L'artista è stato operato d'urgenza a causa di un fastidioso problema intestinale. L'intervento chirurgico è riuscito, ma è ovviamente indisponibile per sabato sera - si legge nel comincato apparso sul sito del comune di Celano - Se ne è avuta notizia solo ieri e il comitato di Sant'Angelo sta cercando una possibile soluzione per evitare la delusione ai tanti appassionati di Massimo Ranieri e allo stesso tempo per tutelare l'organizzazione".



A tranquillizzare sulle condizioni di salute anche lo stesso Ranieri, che ha colto l'occasione per ringraziare tutti per l'affetto dimostratogli: "Ho fatto solo il tagliando dei 60 un po' in ritardo. Ci vediamo prestissimo!".