Emis Killa, paura in aereo per motore in fiamme

12:52 - Emis Killa ha trascorso qualche giorno a New York per lavoro. Fervono, infatti, i preparativi per il lancio del nuovo album previsto a ottobre. Con il rapper c'erano anche il suo discografico della Carosello, Dario Giovannini, e lo staff. Al momento di rientrare in Italia però Emis ha avuto paura. L'aereo da New York dopo il decollo ha avuto un'avaria nel motore e il comandante è stato costretto a rientrare in aeroporto.

"Dopo 4 ore di ritardo, - scrive Emis Killa su Twitter - l'aereo parte, piglia fuoco un motore, scendiamo, 2 ore per ritirare i bagagli, ci spediscono in un hotel e chissà...". Insomma il rapper e tutto il suo staff se la sono vista brutta ma per fortuna la prudenza del comandante ha avuto la meglio e ha riportato i passeggeri sani e salvi. Nei giorni di permanenza in America, Emis ha postato su Twitter diverse foto per immortalare le bellezze della città ma c'è stato spazio anche per qualche trasgressione culinaria: "Comunque qui a NYC sto mangiando di quelle porcate... torno ciccione".