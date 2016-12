Marlene Kuntz, sintesi tra forma pop e rock

foto Ufficio stampa 17:55 - Due anni di lavoro per partorire le nuove canzoni di "Nella tua luce". I Marlene Kuntz (Cristiano Godano, Riccardo Tesio e Luca Bergia) sono tornati prima con il singolo "Il Genio (l'importanza di essere Oscar Wilde)" e poi hanno presentato un disco che ha avuto una lunga lavorazione, sintesi tra forma popolare e rock delle origini. Tre le anteprime live a novembre, il 9 a Moncalieri, il 15 a Trezzo sull'Adda e il 16 a Roma. - Due anni di lavoro per partorire le nuove canzoni di". Isono tornati prima con il singolo "" e poi hanno presentato un disco che ha avuto una lunga lavorazione, sintesi tra forma popolare e rock delle origini. Tre le anteprime live a novembre, il 9 a Moncalieri, il 15 a Trezzo sull'Adda e il 16 a Roma.

"Questo disco abbiamo cominciato a pensarlo due anni fa - racconta Godano - ma non avremmo mai immaginato di impiegarci due anni e mezzo. Nel frattempo sono cominciate cose importanti, dal tour che si è allungato fino alla nostra partecipazione a Sanremo. Oggi c'è la necessità per i musicisti di reinventarsi, quindi la creazione di un album deve un po' essere ripensata. Oggi il tempo dedicato ad un disco è quasi tutto gratuito in termini economici e quindi negli spazi di tempo bisogna fare anche altro. L'unico obiettivo che abbiamo quando entriamo in studio di registrazione è quello di produrre qualcosa di nuovo e dare il meglio di noi stessi. Sono anche certo che un nostro desiderio subliminale sia quello di ottenere una sintesi di rock e forma canzone, dove il cantato si prende le sue responsabilità e la componente rockettara che è insita in noi. Quando in passato abbiamo ricevuto critiche per la nostra ricerca di canzone, abbiamo sempre un po' fatto spallucce". "Il fatto di averci messo tanto - conclude Tesio - dipende anche da questo. Si suonava, poi si riascoltava e si riarrangiava allungando la fase di produzione".



TRACKLIST 01. Nella tua luce 02. Il Genio (l’importanza di essere Oscar Wilde) 03. Catastrofe 04. Osja, amore mio 05. Seduzione 06. Adele 07. Su quelle sponde 08. Giacomo eremita 09. Senza rete 10. La tua giornata magnifica 11. Solstizio