I Coldplay cantano per "Hunger Games"

I Coldplay annunciano con un tweet la data di la pubblicazione di "Atlas", il nuovo singolo contenuto nella colonna sonora del film "The Hunger Games: Catching Fire" che sarà disponibile dal 6 settembre. Inizialmente la data fissata era il 26 agosto, poi è slittata. Il film d'azione sarà distribuito nella sale cinematografiche dal 22 novembre ed è la prima volta che la band firma un brano inedito per la colonna sonora di un film.

Francis Lawrence, il regista del film, ha dichiarato: “Ho grandissimo rispetto ed ammirazione per i Coldplay e sono davvero estasiato per come loro siano entrati in connessione con il tema e le idee del film. La loro passione incondizionata e l'eccitazione del progetto hanno elevato la collaborazione oltre i normali canoni, e non vediamo l'ora anche noi che il brano sia condiviso con tutto il mondo”.



“Siamo onorati che una delle band icone nel panorama rock come i Coldplay pubblicheranno il primissimo brano della nostra colonna sonora – afferma il produttore del film, Tracy McKnight - E la cosa assume molto più significato visto che Chris Martin è un grandissimo fan dei libri di The Hunger Games. C'è un'attesa per questo brano, sia da parte nostra che da parte loro, che posso definire di epiche proporzioni!".