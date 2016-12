Vasco torna a far ballare la Scala di Milano

foto Ufficio stampa Correlati Donne, musica e sentimento

Dal 6 al 13 settembre, dopo un debutto da tutto esaurito lo scorso anno, il Balletto della Scala ha scelto "L'altra metà del cielo" di Vasco Rossi per riprendere la programmazione dopo la pausa estiva. Per sette recite il Corpo di Ballo scaligero si calerà nel mondo delle donne cantate da Vasco Rossi e declinate secondo la visione artistica di Martha Clarke.

Oltre a firmare la drammaturgia dello spettacolo, Vasco Rossi è autore delle musiche e dei testi scelti per costruire la “colonna sonora” e in qualche modo anche il “libretto” della produzione. Albachiara, Susanna e Silvia sono i tre personaggi, o meglio tre diversi tipi di donna cantati da Vasco Rossi, ognuna seguita in quattro fasi della vita - adolescenza, maturità, crescita e abbandono. Attraverso queste fasi, ciascuna di loro cambia, si trasforma; il carattere e il destino di ognuna sono riflessi in altrettante canzoni, in altre donne. Albachiara, Susanna, Silvia, quindi, ma anche Anima Fragile, Brava, Gabri, e ancora Incredibile Romantica, Brava Giulia, Delusa, Jenny, Laura, Sally e Un senso: tredici tra le più celebri canzoni scivolano l’una nell’altra grazie a raccordi strumentali pensati ex novo, in una nuova veste e un nuovo colore grazie all’orchestrazione curata da Celso Valli, per un arrangiamento originale da cui è nato anche un nuovo cd di grande successo.



A impersonare le tre protagoniste, tornano, nel ruolo di Albachiara Sabrina Brazzo (dal 6 al 10) e Petra Conti (dall’11 al 13), nel ruolo di Silvia Stefania Ballone (dal 6 al 10) e Serena Sarnataro l’11 e il 12, mentre il 13 sarà Denise Gazzo. Susanna sarà anche in questa ripresa Beatrice Carbone (dal 6 al 10) ed Emanuela Montanari dall’11 al 13. Il ruolo di Claudio sarà interpretato in debutto da Mick Zeni in alternanza con Eris Nezha. Nel ruolo di Mario tornerà Antonino Sutera e, per la prima volta Marco Messina, mentre Fabio sarà Fabio Saglibene in alternanza con Federico Fresi, al suo debutto nel ruolo.



Per saperne di più sarà Marco Mangiarotti a condurre l’approfondimento dedicato al pubblico: per il Ciclo “Prima delle prime – Balletto”, martedi 3 settembre, l’incontro si intitolerà “Se il teatro balla il rock - da Pink Floyd e Queen a Vasco Rossi”