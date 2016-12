Il Freddie Mercury Tribute a nuova vita

foto Ufficio stampa Correlati Il Freddie Mercury Tribute rivive 09:02 - Nell'aprile del 1992, Roger Taylor, Brian May e John Deacon, ovvero i restanti membri dei Queen, salirono sul palco dello stadio di Wembley per uno dei più grandi avvenimenti della storia del rock, organizzato dalla band per rendere omaggio a Freddie Mercury, scomparso pochi mesi prima. Ora quel concerto rivive venendo pubblicato per la prima volta in versione integrale in dvd e blu ray. - Nell'aprile del 1992, Roger Taylor, Brian May e John Deacon, ovvero i restanti membri dei Queen, salirono sul palco dello stadio di Wembley per uno dei più grandi avvenimenti della storia del rock, organizzato dalla band per rendere omaggio a Freddie Mercury, scomparso pochi mesi prima. Ora quel concerto rivive venendo pubblicato per la prima volta in versione integrale in dvd e blu ray.

Un cast incredibile per dare vita a una intensissima giornata di musica, dal primo pomeriggio a notte fonda. Con le danze aperte dai Metallica, nel pomeriggio si esibirono le singole band impegnate con pezzi propri e classici dei Queen: Extreme, Def Leppard, Guns N' Roses...



Calata la sera toccò ai Queen salire sul palco per un concerto arricchito da duetti e collaborazioni con alcuni dei nomi più importanti del panorama pop-rock. David Bowie, Annie Lennox, Robert Plant, George Michael, Axl Rose. Ci fu spazio anche per una presenza italiana, quella di Zucchero.



Unitamente a questo grande avvenimento che ha riscosso audience a livello planetario,è stata raccolta una cospicua somma di denaro per il Mercury Phoenix Trust, un'associazione benefica per aiutare i malati di AIDS nel mondo.



Il concerto, arricchito da un documentario con il dietro le quinte, viene ora riportato a nuova vita grazie alla rimasterizzazione audio e video e, soprattutto, riproposto integralmente, dopo una prima uscita di qualche anno fa che proponeva solo una parte dell'evento. Il triplo dvd e blu ray uscirà il 3 settembre.