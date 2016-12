Rihanna, cantante e ballerina hot negli Anni 20

foto Splash News Correlati Rihanna e Josephine, belle e sexy

A Hollywood stanno pensando di girare un film sulla vita della cantante e danzatrice degli Anni 20, Josephine Baker. Il primo nome che è stato fatto dai produttori è Rihanna. Sicuramente saranno rimasti colpiti dal bikini con gocce di cristallo che la cantante ha indossato durante una festa alle Barbados...

Josephine ha avuto una vita intensa tra arte e spionaggio. Una donna dalle mille risorse che ha iniziato la sua carriera come ballerina nei teatri. Il debutto artistico risale all'età di sedici anni a Broadway per poi iniziare l'escalation in Europa negli Anni 20. Il suo successo è dovuto non solo alle capacità di ballerina ma anche alle canzoni come "Yes, we have no Bananas" che racchiudevano le sonorità africane oltre a quelle francesi. Durante la Seconda Guerra mondiale diventa agente del controspionaggio con incarichi importanti. Ma la sua attività è continuata anche al fianco della Croce Rossa. A lei è andata la Legion d'Onore conferita dal presidente francese De Gaulle. Negli anni seguenti e fino alla morte si è occupata dei diritti civili.