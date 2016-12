Miley Cyrus criticata? Lei risponde col... sedere

12:38 - Criticata, etichettata come "pazza" e sempre sopra le righe. Miley Cyrus ha scosso gli animi dei telespettatori dei recenti MTV Video Music Awards con il twerking (scuotere il sedere) davanti a Robin Thicke durante una performance. E lei che fa? Risponde con una serie di foto che mostrano il lato B. Mossa pubblicitaria per il lancio del nuovo cd "Bangerz" in uscita l'8 ottobre?

In effetti degli MTV Video Music Awards (che ha totalizzato oltre dieci milioni di telespettatori solo in America) quello che è rimasto non è il trionfo di Justin Timberlake quanto l'eccentrica Miley che ha scatenato i commenti anche sui social network. La cantante ha anche risposto con un tweet: "La mia performance ha totalizzato 306.000 tweet al minuto. Fatti".



Queste potrebbero essere provocazioni o mosse commercIali in vista del nuovo disco "Bangerz", nato dalla collaborazione con i famosi produttori e autoricome Mike Will, Pharrell, Future e will.i.am. "Wrecking Ball" è il secondo singolo che anticipa Bangerz: il primo, "We Can’t Stop", è stato pubblicato il 3 giugno ed ha immediatamente raggiunto la posizione n.1 su iTunes, negli Usa ed in altri 23 Paesi. Ha inoltre conquistato il secondo posto della classifica Billboard Hot 100 ed ha venduto oltre 2 milioni di copie digitali solo in America. E’ il primo singolo di Miley Cyrus a piazzarsi al numero uno in Inghilterra.