Ricky Martin shock: "Ero omofobo"

10:49 - La paura del giudizio e poi sicuramente un processo interiore non facile. Ricky Martin spiega così a GQ perché in passato è stato omofobo: "Guardando al passato mi rendo conto di essere stato prepotente con i gay. Avevo interiorizzato l'omofobia ma mi rendevo conto che lottavo con me stesso per scappare da questi sentimenti sbagliati". Oggi il cantante è padre felice di Matteo e Valentino e compagno di Carlos Gonzalez Abella.

Il cantante poi ha fatto coming out nel 2010 e oggi è un uomo felice: "Non voglio che i miei figli crescano in una casa piena di bugie o pensare che ci sia qualcosa di sbagliato ad essere gay". Ricky Martin è reduce dall'esperienza televisiva di "The Voice Of Australia" come giudice: "Amo l'onestà e la verità. In Australia, la gente dice le cose come stanno, sempre".