Tre giorni di eros con BergamoSex

Ottava edizione per "BergamoSex" che, dal 30 agosto all'1 settembre chiamerà a raccolta al "Bolgia" di Bergamo gli appassionati dell'intrattenimento piccante. Madrina dell'evento, che sarà condotto da Corrado Fumagalli, Sofia Cucci (ex Gucci), una delle attrici hard più apprezzate del vecchio continente che porta alla kermesse un tocco importante di internazionalità.

Pur non essendo mai stata definita una fiera erotica, tanto che lo stesso creatore Corrado Fumagalli ha da sempre dichiarato che si trattava di una "grande festa paesana dedicata agli amici di SexyBar", il BergamoSex è considerato da tutti, addetti ai lavori e non, l'evento erotico italiano forse più importante.



A suggerire la madrina dell'evento, che succede ad altre stelle del settore come Vittoria Risi e Roberta Gemma, lo staff di hardcelebrity.com, che seguirà anche mediaticamente l'evento. Il cast è un mix tra nuove proposte del panorama erotico italiano e intramontabili nomi del settore: da Valentine Demy a Beatrice Reyes e Amadha Fox, la "Venere Polacca". E poi la coppia, di nome e di fatto, formata da Giada Da Vinci e Michelle Ferrari, Angela Gritti, Axen e Lara De Santis.



All'appello del BergamoSex ha risposto presente anche Martina Gold, la splendida sexy star siciliana che, secondo fonti ben informate, a “breve giro” potrebbe fare a tutti gli effetti il proprio ingresso nel mondo del porno. Attesa anche per il ritorno di Sarah Antonelly, eletta nel 2012, proprio dai lettori di HardCelebrity.com, la trans più bella d'Italia.