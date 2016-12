Madonna è la celebrità più pagata

foto Ap/Lapresse Correlati Madonna, denti-gioiello a 24 carati

Madonna in short e calze autoreggenti 11:43 - Secondo la classifica di Forbes è Madonna la star più pagata dello showbiz. L'ex "Material Girl" ha incassato 125 milioni di dollari nell'ultimo anno e merito è stato anche il "MDNA Tour" che le ha fruttato 305 milioni di dollari, a cui si aggiungono la linea di abbigliamento, di trucchi e il profumo. Il regista Steven Spielberg è secondo con "soli" 100 milioni di dollari e al terzo c'è il papà di "X Factor" Simon Cowell con 95 milioni. - Secondo la classifica di Forbes èla star più pagata dello showbiz. L'ex "" ha incassato 125 milioni di dollari nell'ultimo anno e merito è stato anche il "MDNA Tour" che le ha fruttato 305 milioni di dollari, a cui si aggiungono la linea di abbigliamento, di trucchi e il profumo. Il registaè secondo con "soli" 100 milioni di dollari e al terzo c'è il papà di "X Factor"con 95 milioni.

Il regista Steven Spielberg ha avuto un grande successo lo scorso anno al boxoffice con "Lincoln" con un utile di 100 milioni di dollari. Ma c'è anche da dire che i suoi film più famosi come "E.T." e "Jurassic Park" continuano ancora a vendere nel mercato degli home video. "Il successo di Madonna, a 55 anni, dimostra l'incredibile potenza di una carriera musicale di successo", spiega la rivista Forbes. Dopo Madonna in classifica la prima donna a comparire è Lady Gaga al decimo posto con i suoi 80 milioni di dollari, molti dei quali provengono dalle vendite dei biglietti del "Born This Way Ball Tour".



LA CLASSIFICA COMPLETA DI FORBES

1. Madonna – 125 milioni di dollari

2. Steven Spielberg – 100 milioni di dollari

3. Simon Cowell – 95 milioni di dollari

4. Howard Stern – 95 milioni di dollari

5. E.L. James – 95 milioni di dollari

6. James Patterson – 91 milioni di dollari

7. Glenn Beck – 90 milioni di dollari

8. Michael Bay – 82 milioni di dollari

9. Jerry Bruckheimer – 80 milioni di dollari

10. Lady Gaga – 80 milioni di dollari

11. Tyler Perry – 78 milioni di dollari

12. Tiger Woods – 78 milioni di dollari

13. Oprah Winfrey – 77 milioni di dollari

14. Robert Downey Jr – 75 milioni di dollari

15. Dr. Phil McGraw – 72 milioni di dollari

16. Roger Federer – 71 milioni di dollari

17. Dick Wolf – 70 milioni di dollari

18. Rush Limbaugh – 66 milioni di dollari

19. Toby Keith – 65 milioni di dollari

20. Mark Burnett – 63 milioni di dollari