Ellie Goulding in Inghilterra batte Lady Gaga

foto Ufficio stampa 16:39 - La cantautrice inglese Ellie Goulding ha debuttato al primo posto della classifica dei brani più venduti in Gran Bretagna con il suo ultimo singolo "Burn" superando anche il debutto di Lady Gaga che si è piazzata solo al quinto posto con "Applause". Il video in poche settimane ha già totalizzato oltre 21 milioni di visualizzazioni. L'album "Halcyon Days" uscirà il primo ottobre.

La nuova edizione del secondo album platino della Goulding "Halcyon” che conteneva i successi “Anything Could Happen”, “Explosions” e il brano “I Need Your Love” che vedeva Ellie al fianco di Calvin Harris vanta la collaborazione di Madeon, DJ Fresh, Burns e Nate Ruess dei Fun.



La Goulding, classe ’86, propone musica elettro pop e indie folk e dal suo debutto nel 2009 ad oggi vanta collaborazioni con Tinie Tempah, Calvin Harris, Jessie J e Skrillex e la firma di brani per Diana Vickers e Gabriella Climi. Ellie Goulding ha raggiunto la popolarità nel 2009 grazie al brano "Starry eyed" e alla cover di "Black & gold" di Sam Sparro, postata su alcuni blog di Mp3. Tramite la visibilità ottenuta, ha firmato un contratto con la Polydor nel settembre del 2009, debuttando con il singolo “Under the sheets”. Vincitrice di numerosi premi come artista emergente, Ellie Goulding pubblica il suo primo disco, intitolato “Lights”, a marzo del 2010. Nel 2012 è stata invece la volta del nuovo lavoro, “Halcyon”.