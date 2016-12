Osvaldo Supino sbarca in Inghilterra

foto Ufficio stampa Correlati Supino si mette a nudo per "Exposed" 12:17 - A distanza di tre mesi dall'uscita dell'album "Exposed", Osvaldo Supino è stato scelto come rappresentante della musica indipendente italiana per far parte della compilation inglese "The Beat Is Poptronik", che raccoglie ogni anno i migliori artisti indipendenti nel mondo della musica pop, dance ed electro. - A distanza di tre mesi dall'uscita dell'album "Exposed", Osvaldo Supino è stato scelto come rappresentante della musica indipendente italiana per far parte della compilation inglese "The Beat Is Poptronik", che raccoglie ogni anno i migliori artisti indipendenti nel mondo della musica pop, dance ed electro.

Nell'edizione di quest'anno sono inclusi anche Jessica Sutta, Carmen Electra e Adam Tyler. E' la prima volta che l'Italia viene inclusa nel progetto, e Supino fa da rappresentante tricolore con la canzone "I Have A Name". Un segnale di interesse concreto da parte del mercato discografico inglese per l’artista italiano che sta raccogliendo ottime recensioni dalle maggiori testate inglesi, PopJustice incluso, per il suo nuovo album e i singoli recentemente pubblicati.



"Abbiamo seguito la crescita di Osvaldo in questi anni e abbiamo riconosciuto fin da subito in "I Have A Name" uno dei suoi migliori lavori - ha spiegato Raj Rudolph, direttore artistico dell'etichetta che pubblica la compilation -, totalmente in linea con il pop internazionale che merita attenzione. Calza a pennello con gli altri artisti del mondo presenti nella compilation. Osvaldo è uno dei massimi esponenti per quanto riguarda le novità musicali che contano e non poteva mancare".