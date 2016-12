Marco Mengoni celebrato dalla sua Ronciglione

foto Olycom Correlati Cerimonia e concerto speciale 11:18 - Marco Mengoni ha fatto tappa a Ronciglione (VT), la sua città natale, eccezionalmente nel Campo Sportivo. A tre anni dall'ultimo concerto nella sua città, il cantante è tornato per festeggiare un anno ricco di successi insieme ai suoi concittadini. - Marco Mengoni ha fatto tappa a Ronciglione (VT), la sua città natale, eccezionalmente nel Campo Sportivo. A tre anni dall'ultimo concerto nella sua città, il cantante è tornato per festeggiare un anno ricco di successi insieme ai suoi concittadini.

Mengoni ha dedicato, infatti, oltre due ore di show a tutti coloro che in qualche modo hanno visto nascere il suo talento. Ad accoglierlo nel pomeriggio prima del concerto il sindaco Alessandro Giovagnoli che ha consegnato a Marco una targa della città. Intanto Mengoni il 26 agosto si esibirà al Teatro Greco di Taormina e le immagini saranno immortalate dalle telecamere. Non si esclude l'uscita di un dvd live per Natale.