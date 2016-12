MTV Vma, il trionfo di Justin Timberlake

Dunque Timberlake porta a casa il prestigioso Video Of the Year ("Mirrors") ma anche il riconoscimento alla carriera Michael Jackson Video Vanguard Award, poi il Best Direction (David Fincher per "Suit & Tie") e Best Editing ("Mirrors"). Il cantante si è esibito in un lungo medley con i suoi brani e con gli ex colleghi *NSync si è cimentato per qualche minuto in due successi come "Girlfriend" e "Bye Bye Bye".



E' stata, come già preannunciato alla vigilia, Lady Gaga ad aprire lo spettacolo con il nuovo singolo "Applause". La cantante si è trasformata lungo tutto la canzone, proponendo i suoi look più famosi. Via via premiatori e premiati si sono succeduti sul palco e gli occhi erano tutti puntati su una accoppiata inedita: Robin Thicke e Miley Cyrus. Quest'ultima non ha deluso le aspettative e più sensuale che mai si è prima cimentata con il nuovo singolo "We Can't Stop" mentre con Thicke ha duettato tra le note del tormentone "Blurred Lines" e l'incontro tra i due sul palco si è fatto molto "ravvicinato".



Outsider delle premiazioni sono stati Macklemore & Ryan Lewis che hanno trionfato nella categoria Best Hip Hop Video con "Can't Hold Us". Da segnalare per Best Male Video, la vittoria di Bruno Mars con "Locked Out Of Heaven" (il cantante poi si è aggiudicato anche il Best Choreography per "Treasure") mentre tra le donne si è imposta Taylor Swift con "I Knew You Were Trouble". Non potevano mancare gli One Direction che hanno vinto il Best Song of the Summer per "Best Song Ever". Infine Katy Perry ha chiuso la serata con una esibizione spettacolare di "Roar" sotto il ponte di Brooklyn in un campo da ring molto speciale. E la battaglia con Lady Gaga continua nelle classifiche mondiali.



