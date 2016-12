MTV VMAs, scintille tra Katy Perry e Lady Gaga

foto Ufficio stampa Mtv Correlati Lady Gaga tra i suoi Little Monsters

11:47 - E' quasi tutto pronto per gli MTV Video Music Awards che sbarcano a Brooklyn, al Barclays Center. Ad aprire lo spettacolo stanotte è Lady Gaga che per la prima volta presenta dal vivo il nuovo singolo "Applause". La kermesse sarà, invece, chiusa da Katy Perry che canta "Roar" ma non si esibisce all'interno dell'arena ma da una località finora sconosciuta. Alle due sono stati assegnati due posti in platea vicini e si prevedono scintille.

Nel mezzo tanti altri nomi illustri previsti, da Miley Cyrus con “We can’t stop” a Drake con “Started from the Bottom” passando per Bruno Mars con “Gorilla” e ancora Justin Timberlake che si presenta sul palco con gli ex compagni di viaggio *Nsync, Robin Thicke, Kanye West, e tanti altri che premieranno come gli One Direction, Taylor Swift, Selena Gomez, A$AP Rocky, Kevin Hart, Jared Leto e Emeli Sandé.



In corsa per il "Best Male Video" ci sono Bruno Mars, Ed Sheeran, Justin Timberlake, Kendridk Lamar e Robin Thicke. Si contendono il "Best Female Video", Demi Lovato, Miley Cyrus, P!nk, Rihanna e Taylor Swift. A sfidarsi per l'ambito premio "Video of the Year" sono, invece, Taylor Swift, Robin Thicke, Bruno Mars, Macklemore Ryan Lewis, e Justin Timberlake. La popolare statuetta che rappresenta il premio, la "Moonman", è stata rivisitata dall'artista di Brooklyn KAWS. Sono attese anche sorprese: indiscrezioni non confermate parlano dell'apparizione di Daft Punk, il duo francese di "Get Lucky".