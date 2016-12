Uno stalker trovato nella villa di Jennifer Lopez

10:41 - Mentre Jennifer Lopez era in giro per il mondo, impegnata nella sua tournée, un uomo si è introdotto nella sua villa di Southampton e ci è rimasto per più di una settimana. Lo stalker si chiama John Dubis, 49 anni, e ora si trova in carcere con diversi capi d'accusa.

Non è chiaro come lo stalker sia riuscito ad introdursi nella proprietà newyorkese della popstar, stabilendosi nella zona piscina. La sua presenza era stata notata dai vicini di J Lo, che però hanno pensato potesse trattarsi di un membro del suo staff. Invece Dubis, quando è stato sorpreso dai veri dipendenti della Lopez lo scorso 8 agosto, è subito stato arrestato dalla polizia, che lo ha incarcerato, E' accusato di furto con scasso e stalking e il 28 agosto si dovrà presentare in tribunale; nel frattempo, potrà uscire di prigione versando una cauzione di 100mila dollari.

L'artista di origine portoricane non ha rilasciato alcun commento sull'accaduto.