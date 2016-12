Paura nell'hard, pornostar positiva all'HIV

foto Twitter Correlati Campagna per il porno sicuro

Le stelle hard a Eros Adriatica 12:36 - Un altro scandalo ha investito il mondo a luci rosse americano. La pornostar Cameron Bay è infatti risultata positiva al test dell'HIV e ora tutta la produzione è bloccata in attesa degli accertamenti medici a cui si stanno sottoponendo i suoi partner. Il mondo del porno aveva chiesto una moratoria sulla legge del 2012, che impone l'uso del preservativo sul set, ma per ora è stata sospesa. - Un altro scandalo ha investito il mondo a luci rosse americano. La pornostarè infattie ora tutta la produzione è bloccata in attesa degli accertamenti medici a cui si stanno sottoponendo i suoi partner. Il mondo del porno aveva chiesto una moratoria sulla legge del 2012, che impone l'uso del preservativo sul set, ma per ora è stata sospesa.

"Spero che nessun altro attore ne sia affetto - ha dichiarato la Bay in un comunicato - Farò tutto quello che è necessario per farmi assistere da medici professionisti. Detto questo i miei piani a lungo termine sono prendermi cura di me e della mia salute".



Gli addetti ai lavori si erano opposti con forza alla legge, chiedendo un sospensione dell'obbligo dell'uso del condom sul set, minacciando di spostare le produzioni altrove. Il portavoce dell'associazione delle industrie pornografiche Diane Duke ha però precisato: "La moratoria sarà impugnata solo una volta che il rischio di trasmissione sarà eliminato"