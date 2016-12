Gandolfini-Monteith, la maledizione del set

foto Tgcom24 Correlati Gli attori che si sono persi i loro film

Cory Monteith sul set prima di morire

I Soprano, mafiosi di successo 13:47 - Nonostante siano scomparsi quest'estate, i fan di James Gandolfini e Cory Monteith potranno vederli ancora recitare ancora una volta sul grande schermo. La star di "Glee" si è calato nei panni di un tossicodipendente per "McCanick", mentre il boss dei "Soprano" ha interpretato il suo ultimo ruolo nella commedia "Enough Said". Entrambi i film saranno presentati a settembre al Toronto International Film Festival. - Nonostante siano scomparsi quest'estate, i fan dipotranno. La star di "Glee" si è calato nei panni di un tossicodipendente per "McCanick", mentre il boss dei "Soprano" ha interpretato il suo ultimo ruolo nella commedia "Enough Said". Entrambi i film saranno presentati a settembre al Toronto International Film Festival.

Monteith, morto lo scorso 13 luglio, è anche protagonista di "All The Wrong Reasons", pellicola drammatica che si concentra sulle vite di diversi personaggi dopo un evento traumatico.



Ma la lista degli attori che non hanno fatto in tempo ad assistere all'uscita del loro film è purtroppo lunga. A partire dalla maledizione di famiglia che ha colpito Bruce Lee e il figlio Brandon: il padre è infatti spirato nel 1973 durante la fase di doppiaggio del film "I 3 dell'operazione Drago", mentre Brandon è stato ucciso sul set de "Il Corvo" nel 1993 per un accidentale colpo di pistola.



Mix letale di farmaci per la coniglietta Anna Nicole Smith, che nel 2007 aveva girato "Illegal Aliens", e per Whitney Houston, trovata annegata in un hotel di Beverly Hills nel 2012 prima di potersi rivedere in "Sparkle". Stessa sorte anche per Heath Ledger, scomparso nel gennaio del 2008 e si è perso la sua interpretazione in "Il Cavaliere Oscuro" e "Gilliam Parnassus - L'uomo che voleva ingannare il diavolo".