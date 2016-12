Elisa, nuovo singolo e... "L'anima vola"

foto Ufficio stampa Correlati Elisa canta brani di Tiziano Ferro e Ligabue

Arriva nelle radio "L'Anima vola", primo singolo estratto dall'omonimo nuovo album di Elisa, atteso per il 15 ottobre e che l'artista presenterà dal vivo nei più importanti palasport d'Italia, con un tour che partirà da marzo 2014. Il brano si giova di un arrangiamento d'archi curato da Davide Rossi, già collaboratore dei Coldplay e dei Goldfrapp.

"L'anima vola" sarà il primo album di Elisa composto da brani interamente scritti in italiano. La cantante torna così sulle scene discografiche con un disco di cui ancora una volta è autrice di musica e testi, a eccezione di un brano che, come fu per il grande successo de "Gli ostacoli del cuore" (2006), è stato scritto interamente da Ligabue.



Ma le firme illustri saranno anche altre, da Tiziano Ferro a Giuliano Sangiorgi, che hanno scritto i testi di altri due brani contenuti nell'album che conterrà anche "Ancora Qui", la canzone firmata insieme al maestro Ennio Morricone e precedentemente inclusa nella colonna sonora dell'ultimo film di Quentin Tarantino, "Django Unchained").