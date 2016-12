Madonna, sorriso d'oro da imitare

foto Olycom Correlati Madonna, denti-gioiello a 24 carati

Madonna è sbracata qualche giorno fa a Roma per controllare le sue palestre al Colosseo e ai Parioli, sfoggiando denti-gioiello che hanno immediatamente scatenato i flash dei fotografi. Il sorriso a 24 carati del'ex Material-Girl ha già lanciato una nuova moda: la grillz-mania. Si chiama infatti "grillz" la tecnica di decorazione dei denti che ha già fatto vittime celebri negli Stati Uniti come Rihanna e Lady Gaga.

Dopo la visita di Madonna nella capitale, c'è da giurare che la grillz-mania contagerà anche l'Italia. La regina del pop a 55 anni è ancora la più prolifera produttrice di mode: dai crocefissi, alle guepiere, dall'intimo in pizzo esibito, ai tagli di capelli nei biondi più svariati.



L'accessorio dentale deve essere tassativamente appariscente e applicato sugli incisivi, in oro o platino; ancor meglio se decorato con pietre preziose o diamanti. I gioielli in bocca fanno parte della cultura hip hop, ma da un paio d'anni la moda è uscita dai ghetti per conquistare anche celebrities apparentemente innocue come Justin Bieber o Jessica Simpson.



Anche Lady Gaga aveva twittato il suo sorriso trasformato in fauci d'oro rosa per il suo 24esimo compleanno; così come Beyoncé che nelle foto per sostenere la candidatura alle presidenziali di Obama aveva ricoperto d'oro l'arcata dentale inferiore. Rihanna ha invece optato per denti da vampiro l'inverno scorso e prima ancora nel video "You Da One", del 2011.