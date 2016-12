"I nuovi eroi" protagonisti delle rime di Mixup

foto Da video Correlati Tra musica e cinema

Mixup, rapper tra nuovi eroi 09:28 - Il giovane rapper milanese Mixup - classe 1994 - presenta "I nuovi eroi", il brano prodotto da Boosta dei Subsonica che sarà inserito nella colonna sonora del kolossal "Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo – Il Mare dei Mostri". Il film è stato presentato in anteprima mondiale ai Giffoni lo scorso luglio e sbarcherà nelle sale italiane il prossimo 12 settembre. - Il giovane rapper milanese- classe 1994 - presenta "", il brano prodotto da Boosta dei Subsonica che sarà inserito nelladel kolossal. Il film è stato presentato in anteprima mondiale ai Giffoni lo scorso luglio e sbarcherà nelle sale italiane il prossimo 12 settembre.

Cresciuto nell'hinterland milanese, Mixup si è fatto strada nella scena hip-hop fino ad essere notato da DonJoe dei Club Dogo e Dj Shablo, che l'hanno voluto per il loro album "Thori e Rocce".



Nello stesso periodo è stato scelto dallo staff di DeeJay Tv per condurre "The Flow", show televisivo dedicato all'hip-hop taliano. Contemporaneamente è impegnato in studio con DonJoe per registrare il suo primo album ufficiale che si intitolerà "Upgrade", da cui è stato estratto lo scorso maggio il singolo "Non Mollare Mai".