John Mayer rinasce con "Paradise Valley"

foto Ap/Lapresse Correlati John Mayer in tour in Usa e Europa 12:27 - "Born and Raised", pubblicato lo scorso anno, e il nuovo "Paradise Valley" in uscita il 27 agosto rappresentano i due album della rinascita di John Mayer, dopo il delicato intervento chirurgico per rimuovere un granuloma alla gola. Se il primo disco è squisitamente country, il secondo ne rappresenta la continuità ma è in bilico tra pop e blues, rendendolo più diretto e fruibile. A sorpresa il duetto con la fidanzata Katy Perry: "Who You Love".

Così come ideale linea di continuità country con la precedente fatica discografica "Born and Raised" ecco la struggente ballata "Dear Marie", dedicata al primo amore del cantautore, "Call Me the Breeze", "You're No One 'til Someone Lets You Down" e "Waiting In The Day" dalle forti sonorità acustiche. Poi arriva la svolta blues con la bella "Paradise Valley". Mentre "I Will Be Found (Lost at Sea)" è una ballatona squisitamente pop che arriva dritta al cuore. Due le collaborazioni presenti in questo album: una con la fidanzata Katy Perry in "Who You Love" in bilico tra pop e blues e l'altra di oltre un minuto con la rivelazione Frank Ocean in "Wildfire", alquanto deludente in quanto sembra un puro e semplice divertissement musicale tra i due artisti. Mayer non delude con questo disco che non ammicca certo al mercato - nonostante abbia alle spalle 7 Grammy Awards ed oltre 20 milioni di copie vendite in tutto il mondo - però è anche l'opera più sincera e diretta di un musicista che vuole ancora dire la sua. Il cantautore dal 15 al 26 ottobre arriverà in Europa per una serie di concerti, ma non in Italia perché i nostri promoter non sono interessati e questa è una grande pecca.

Andrea Conti