Zayn Malik e Perrie Edwards sono fidanzati

- Hanno entrambi vent'anni, sono giovani, belli, felici e ufficialmente fidanzati. Zayn Malik dei One Direction e la biondissima Perrie Edwards delle Little Mix fanno le cose in grande. In occasione del red carpet a Londra del docu-film su una delle boyband più amate del momento "This Is Us", Perrie ha sfoggiato radiosa un anello di brillanti. Come un vero cavaliere Zayn ha regalato alla sua amata il pegno del suo amore, matrimonio in vista?