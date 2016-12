Beyoncé, bikini sensuale per i fan brasiliani

foto Da video Correlati Beyoncé, sirenetta sexy sulla spiaggia 10:53 - Beyoncé si prepara alle date brasiliane del "Mrs. Carter World Tour" regalando ai fan carioca una clip in cui appare fasciata in bikini sexy, mentre esce come una Venere dall'acqua cristallina. La star 31enne approderà in Sudamerica il prossimo settembre, toccando le città più importanti del Brasile (Fortaleza, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Sao Paulo e Brasilia) per poi proseguire con altri live, sempre in America Latina. si prepara alle date brasiliane del "Mrs. Carter World Tour" regalando ai fan carioca una clip in cui appare, mentre esce come una Venere dall'acqua cristallina. La star 31enne, toccando le città più importanti del Brasile (Fortaleza, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Sao Paulo e Brasilia) per poi proseguire con altri live, sempre in America Latina.

Dopo aver riscosso successo in mezzo mondo, ora il "Mrs. Carter World Tour" è pronto a far impazzire i fan sudamericani. Dopo il Brasile, infatti, Beyoncé si esibirà a Caracas (20 settembre) e a Citta del Messico (26 settembre), per concludere con la data di Puerto Rico (28 settembre).