Madonna va in palestra e fa la diva

foto LaPresse Correlati Diva tra i suoi fan

Bagno di folla

L'arrivo a Ciampino

Madonna a Roma per l'inaugurazione della sua palestra 16:17 - Madonna chiude il suo soggiorno italiano dedicandosi agli affari per il lancio della palestra Hard Candy Fitness, ne aprirà un altro a sorpresa sempre nella Capitale. Poi la popstar ha mostrato il video "Secret Project" contro il femminicidio e ha salutato per pochi secondi, come una vera diva, i fan che l'aspettavano fuori dalla palestra sin dalla mattina. Madonna dovrebbe tornare il 3 ottobre per l'inaugurazione della palestra il 4 ottobre. chiude il suo soggiorno italiano dedicandosi agli affari per il lancio della palestra, ne aprirà un altro a sorpresa sempre nella Capitale. Poi la popstar ha mostrato il video "" contro il femminicidio e ha salutato per pochi secondi, come una vera diva, i fan che l'aspettavano fuori dalla palestra sin dalla mattina. Madonna dovrebbe tornare il 3 ottobre per l'inaugurazione della palestra il 4 ottobre.

Già martedì Lady Ciccone ha visitato privatamente la struttura facendo conoscenza con lo staff e il management, e ha ricevuto un regalo da Andrea e Ugo Pambianchi, rispettivamente project e operation manager delle palestre: "Le abbiamo dato il nostro regalo di compleanno - afferma Andrea Pambianchi - facendole vedere un video con la presentazione della seconda palestra che apriremo nella Capitale, in viale Romania 22, ai Parioli, dove ricostruiremo l'attuale Dabliu. Roma, quindi, sarà l'unica città al mondo ad avere due palestre Hard Candy firmate Madonna". "Quella dei Parioli - continua - raggiungerà i 2mila metri quadri. Abbiamo fatto i lavori in gran segreto, l'obiettivo è aprire le due palestre in contemporanea".



Secondo quanto riferito dagli organizzatori, Madonna avrebbe espresso grande soddisfazione per la serata: "Ospitare in questo centro la proiezione del mio 'Secret Project' è stato davvero speciale - ha dichiarato l'artista - Roma è una delle mie città preferite e sono davvero felice di aprire qui la prima sede italiana di 'Hard Candy Fitness'. Il Club è sbalorditivo e non vedo l'ora che anche i romani diventino 'dipendenti dal sudore' ('Addicted to sweat'). E' per questo che sono entusiasta di annunciare l'apertura per ottobre anche di un secondo 'Hard Candy Fitness' nella Capitale".



Infatti per la star è stata una serata non solo all'insegna del fitness ma anche dell'impegno civile: Madonna ha presentato ufficialmente il video "Secret Project", in cui denuncia personalmente le troppe violenze e discriminazioni, puntando il dito contro il femminicidio. Guest star del videoclip la collega Rihanna. Alla proiezione, oltre allo staff e una piccolissima rappresentanza di iscritti, sono stati invitati anche cinque fortunati fan (Antonella Ferilli, Alba Di Trapano, Andrea Mazzetta, Roberto Li Pizzi e Giuseppe De Bellis), selezionati in mattinata sulla base di una semplice domanda: "Cos'è per voi la libertà?".



L'ex "Material Girl", nel suo stile dark con guanti borchiati e scarpe color argento, ha concesso solo un sorriso e un saluto a giornalisti e fotografi entrando subito all'interno della sua Hard Candy Fitness. Qui, munita di grosso pennarello nero ha autografato ogni parete della palestra; in particolare, su quella della reception, ha voluto lasciare impresso il suo motto: "Harder is better".