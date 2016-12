Madonna, visite di notte a Roma e bagni di folla

Sara, braccio destro di Liz Rosenberg, la press-agent di Madonna, ha selezionato personalmente i cinque fan (Antonella Ferilli, Alba Di Trapano, Andrea Mazzetta, Roberto Li Pizzi e Giuseppe De Bellis) che avranno l'occasione di conoscere la star, chiedendo loro in inglese la definizione di libertà: le risposte più belle sono state scelte per poi essere lette durante la presentazione del video segretissimo. I fan accompagneranno la beniamina durante il sopralluogo per conoscere lo staff ma anche per ultimare i dettagli per il lancio e l'apertura al pubblico previsti il 4 ottobre. Infatti l'ex Material Girl dovrebbe poi tornare a Roma il 3 per essere presente alla grande festa di inaugurazione della palestra. Insomma da perfetta manager, Madonna ha voluto essere presente anche per far un po' di luce circa i continui slittamenti per l'apertura dell'Hard Candy Fitness. La prima data, infatti, era prevista lo scorso maggio, poi a luglio, ancora agosto fino all'ultima ipotesi - si spera - del 4 ottobre.



Di sicuro entro ottobre verranno inaugurate due palestre Hard Candy Fitness. E' l'annuncio a sorpresa fatto da Andrea e Ugo Pambianchi, rispettivamente project e operation manager delle palestre di prossima apertura a Roma. "L'ho incontrata per la prima volta, quando è venuta a visitare il centro - dice Ugo - ero emozionatissimo. E' un personaggio incredibile, con lei si ha la sensazione di essere di fronte ad una vera star, una del suo calibro è difficile incontrarla". Durante la prima visita di Madonna le è stato spiegato il funzionamento di tutti i macchinari e lei avrebbe dato consigli sull'illuminazione dei locali e sulla musica.



"Le abbiamo dato il nostro regalo di compleanno - afferma Andrea - le abbiamo fatto vedere un video con la presentazione della seconda palestra che apriremo nella capitale, in viale Romania 22, ai Parioli, dove ricostruiremo l'attuale Dabliu. Roma, quindi, sarà l'unica città al mondo ad avere due palestre Hard Candy. Quella dei Parioli raggiungerà i due mila metri quadri, mentre quella nei pressi del Colosseo è di circa 1.200. Abbiamo fatto i lavori in gran segreto, l'obiettivo è aprire le due palestre in contemporanea".



MADONNA MOSTRA AI FAN IN ANTEPRIMA IL VIDEO CONTRO IL FEMMINICIDIO - Anche i cinque fan potranno assistere alla proiezione di "Secret project", un video di 20 minuti che sarà mostrato integralmente all'interno della palestra, alla presenza di sole 50 persone tra staff e una piccolissima rappresentanza di iscritti. Il video, del quale sono usciti due spezzoni sul Web nelle settimane scorse, è interamente basato sulla difesa dei diritti civili. La voce fuori campo di Madonna denuncia le troppe violenze e discriminazioni e il femminicidio. Voci di corridoio vogliono Rihanna come guest star del videoclip.