Lavigne, siparietto lesbo-chic con una moretta

09:27 - Avril Lavigne, ex teppistella del pop, non smette di stupire e per il video di "Rock'n'Roll" - che anticipa l'album "Avril Lavigne"- si lascia travolgere dalla passione lesbica con un'affascinante moretta, all'interno di un'automobile. La cantante canadese torna con un brano carico e ritmato, che strizza l'occhio al mondo del fumetto e delle grapich novel, affrontando un improbabile mostro vestita da soldatessa sexy.

"Rock'n'roll" è il secondo estratto (dopo "Here's to Never Growing Up") del suo quinto disco, dal titolo "Avril Lavigne", la cui uscita è prevista per il prossimo 23 settembre.