Justin Timberlake sul palco con gli "N Sync"

09:29 - Buone notizie per le nostalgiche degli 'N Sync, la boy-band americana che fece furore a cavallo tra gli anni '90 e i primi anni 2000. A quanto riporta il "New York post" Justin Timberlake si riunirà infatti con gli altri membri del gruppo in occasione degli MTV Video Music Awards. Un colpo di scena che potrebbe oscurare le stelle di Lady Gaga e Katy Perry; presenti alla serata per lanciare i nuovi dischi.

Durante l'evento, che si svolgerà il prossimo 25 agosto presso il Barclays Center di Brooklyn, Timberlake riceverà anche il prestigioso Video Vanguard Awards. Si tratta di un premio assegnato a coloro che hanno contribuito in maniera fondamentale all'innovazione del panorama musicale internazionale.



Ma a quanto pare il cantante non sarà solo sul palco. Timberlake si esibirà infatti con gli altri componenti degli 'N Sync (J.C. Chasez, Lance Bass, Joey Fatone e Chris Kirkpatrick), la band che lo lanciò nel mondo della musica a metà degli anni '90.



Ad inaugurare il gala la regina del pop Lady Gaga con la versione live di "Applause"; ma si attendono sorprese anche per le esibizioni di Katy Perry, che presenterà il video di "Roar", e Kanye West, con il nuovo singolo "Black Skinhead".