James Deen: "Mai sesso con un clown"

foto Splash News Correlati Lohan sul set con il pornodivo 10:18 - Ha 27 anni ed è l'attore porno del momento. James Deen - il vero nome è Bryan Sevilla - prima di sbarcare al Festival del Cinema di Venezia con "The Canyons" al fianco di Lindsay Lohan si confessa a Vanity Fair: "Il sesso si pratica minimo in due, quindi il mio suggerimento è di parlarvi... Io comunque non lo farei mai con un clown". - Ha 27 anni ed è l'attore porno del momento.- il vero nome è- prima di sbarcare aldel Cinema dicon "" al fianco disi confessa a: "Il sesso si pratica minimo in due, quindi il mio suggerimento è di parlarvi... Io comunque non lo farei mai con un clown".

"Sono il tipo che ogni donna potrebbe incontrare al bar", assicura. Anche se ci sono tante ragazzine che lo considerano un idolo, al pari di Justin Bieber e Ryan Gosling: "In fondo lavoriamo tutti nell'intrattenimento, il mio è un tipo particolare di intrattenimento...". Non ha ancora deciso cosa fare "da grande", anche se non è d'accordo con chi gli ricorda che la carriera dei porno-attori dura poco: "Rocco Siffredi nonostante i suoi 49 anni continua a fare film.. Ho letto che presto debutterà in tv in Italia e darà consigli su come migliorare la vita sessuale alle coppie. Non sarebbe affatto male fare un cosa del genere". Sul set, però, non farebbe mai del sesso con un clown: "I pagliacci mi terrorizzano. Da quando ero bambino".