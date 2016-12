Enrico Silvestrin, rubate le ceneri della madre

foto LaPresse 12:18 - Brutta avventura per l'attore ed ex vj Enrico Silvestrin, durante una serata come dj al Roma Vintage a Caracalla. Silvestrin - riporta Il Messaggero - si è accorto che non aveva più addosso la catenina, qualcuno gliel'aveva sfilata. Lo sfogo su Facebook dell'attore ha rivelato che non era una catenina qualsiasi bensì conteneva la fede e le ceneri della madre morta. - Brutta avventura per l'attore ed ex vj, durante una serata come dj al Roma Vintage a Caracalla. Silvestrin - riporta Il Messaggero - si è accorto che non aveva più addosso la catenina, qualcuno gliel'aveva sfilata. Lo sfogo su Facebook dell'attore ha rivelato che non era una catenina qualsiasi bensì conteneva la fede e le ceneri della madre morta.

"Una dedica speciale a te, anonimo a cui vorrei tanto poter dare un nome, - ha scritto su Facebook l'attore - che in mezzo a una festa come quella di sabato scorso, ti sei fatto la mia catenina. Vedi pezzo di fango, quella non era una catenina normale, io non ne porto nemmeno in genere. In quella catenina c'era la fede di mia madre, e una parte delle sue ceneri, e sai perché la portavo sabato sera? Perché erano 23 mesi esatti che mia mamma non c'è più e volevo fosse con me".