Prince, cover ironica per "Breakfast Can Wait"

Prince, omaggio al rock con "Screwdriver" 12:54 - Nuovo brano per Prince, che ha colto l'occasione per mostrare il suo lato più divertente e autoironico. Per la copertina del singolo "Breakfast Can Wait" ha infatti deciso di apparire in versione caricaturale, facendosi "impersonare" dal comico americano Dave Chappelle. Ma non è la prima volta che l'attore veste i panni del genietto di Minneapolis: già nel 2004 lo aveva infatti imitato durante il suo show "Chappelle's Show". - Nuovo brano per, che ha colto l'occasione per mostrare il suo lato più divertente e autoironico. Per la copertina del singolo "" ha infatti deciso di apparire in versione caricaturale, facendosi "impersonare" dal comico americano Dave Chappelle. Ma non è la prima volta che l'attore veste i panni del genietto di Minneapolis: già nel 2004 lo aveva infatti imitato durante il suo show "Chappelle's Show".

A Prince la performance di Dave Chappelle deve essere particolarmente piaciuta, tanto che il cantante lo ha voluto come uomo-immagine della copertina del suo ultimo lavoro. Parruccona riccia, abiti sgargianti e sguardo intenso per il finto Prince; impegnato a tenere in mano un goloso vassoio di pancake, le frittelle dolci della classica colazione americana.