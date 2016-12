Shock per Olivia Newton-John: morto in casa

foto Ap/Lapresse Correlati Olivia Newton-John splendida in passerella 11:55 - Shock per la cantante e attrice Olivia Newton-John, icona del musical "Grease". Un impresario di 42 anni, che lavorava per lei e il marito John Easterling, è stato infatti trovato senza vita nella loro villa in South Florida, con una ferita causata da un colpo di pistola. La coppia non era in casa al momento dell'accaduto e a quanto riporta il "The Palm Beach Post" si tratterebbe con tutta probabilità di suicidio. - Shock per la cantante e attrice, icona del musical "Grease".di 42 anni, che lavorava per lei e il marito John Easterling, è stato infatti, con una ferita causata da un colpo di pistola. La coppia non era in casa al momento dell'accaduto e a quanto riporta il "The Palm Beach Post" si tratterebbe con tutta probabilità di suicidio.

La polizia di Jupiter (la località in cui la Newton-John ha comprato casa) ha aperto comunque le indagini per escludere altre ipotesi.



Il sito "GossipExtra" ha riportato l'attrice aveva messa in vendita la villa a maggio per oltre sei milioni di dollari e proprio pochi giorni fa si era fatta avanti la celebrità americana Rosie O' Donnell, che si era impegnata con un contratto per comprarla.