One Direction: "Stavamo cacciando Zayn"

One Direction vacanzieri a Barcellona 11:10 - E' stato presentato in conferenza stampa mondiale a Londra "This is us" di Morgan Spurlock, primo docu-film sugli One Direction. Niall, Zayn, Liam, Harry e Louis si raccontano senza peli sulla lingua, compresa quella volta che Zayn stava rischiando di uscire dal gruppo perché faceva tardi agli appuntamenti. Il film sarà nelle sale italiane il 5 settembre mentre alcune anteprime si terranno il 26 agosto. - E' stato presentato in conferenza stampa mondiale a Londradi, primo docu-film suglisi raccontano senza peli sulla lingua, compresa quella volta che Zayn stava rischiando di uscire dal gruppo perché faceva tardi agli appuntamenti. Il film sarà nelle sale italiane il 5 settembre mentre alcune anteprime si terranno il 26 agosto.

La pellicola è una testimonianza del viaggio in tutto il mondo, compreso il tour internazionale, della band. Ci sono anche le immagini del concerto all'Arena di Verona, oltre a filmati delle loro vite prima e dopo la partecipazione all'X Factor inglese del 2010, quando l'ideatore Simon Cowell ebbe l'idea di unire cinque giovani sconosciuti partecipanti e farli diventare gli One Direction.



"Con questo film vogliamo solo far vedere chi veramente siamo - ha precisato Louis Tomlinson - perché i social media e cose del genere non fanno emergere tanto la tua personalità".



Quando è stato chiesto perché nel film non ci siano sesso e droga: "Ci piace pensare di essere rock'n'roll - ha risposto Tomlinson - ma in realtà non lo siamo". Si dicono fratelli, perché passano più tempo fra loro che con le rispettive famiglie. E' emerso anche un piccolo segreto: all'inizio della loro avventura musicale la boyband aveva pensato di far uscire dal gruppo uno dei componenti, Zayn Malik, perché arrivava sempre in ritardo alle prove e non si impegnava abbastanza. "Ancor oggi è difficile tirare giù dal letto Zayn", ha detto Payne.



Tanta attenzione viene data al rapporto coi fan. "Sono i migliori del mondo", spiegano i ragazzi della band. Qualche volta è successo che i 1D hanno rischiato di restare intrappolati da folle di ragazzine impazzite per loro, come accaduto nel centro di Amsterdam durante il tour mondiale. Ma alla fine lo ammettono loro stessi: "E' un gioco di squadra, siamo noi e loro".



Niall, Zayn, Liam, Harry e Louis infine hanno confessato ai giornalisti la loro emozione ma anche lo stress e la tensione che hanno provato nel realizzare la loro prima pellicola. "Roba da distruggere i nervi - ha spiegato Liam Payne -. Ora stiamo a vedere che cosa ne dirà il pubblico". Il film è atteso in Italia il 5 settembre mentre il 26 agosto alle 20 si terranno le anteprime in lingua originale e con contenuti speciali per i fan italiani a Milano (Uci Bicocca), Napoli (The Space) e Roma (Adriano). Il 29 agosto previsto l'arrivo nelle sale in Gran Bretagna e negli Stati Uniti.