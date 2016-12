Lady Gaga "denuncia" Perez Hilton via Twitter

foto LaPresse Correlati Lady Gaga, nuda e "mutevole" per "V Magazine"

Non è tutta rose e fiori la strada verso l'uscita del nuovo album di Lady Gaga, "Art Pop". A parte la mezza delusione per non aver ottenuto il primo posto tra i singoli venduti in Usa, la cantante deve fronteggiare una furibonda polemica con il blogger Perez Hilton, una volta suo grande fan e amico. "Stai lontano da me e dalla mia famiglia - twittato - stai follemente cercando di affittare un appartamento nel mio edificio per darmi il tormento".

E pensare che i due andavano d'amore e d'accordo. Fan sfegatato lui pronto a riportare ogni passo del suo idolo, amica lei. A mandare in frantumi l'idilliaco quadretto sarebbe stata una fotografia inviata da Perez a Gaga ai tempi dell'operazione all'anca di quest'ultima. Una foto di Gaga sulla sedia a rotelle con la parola "karma" scritta sopra e un'immagine di Madonna che puntava una pistola alla rivale.



Lady Gaga l'ha presa malissimo. Se Hilton per ora tace e non risponde alle accuse, al primo tweet la cantante ne ha aggiunto un altro. "Devo ricevere un colpo di pistola in testa perché la gente capisca che lui e chiunque altro mi tormenti si è spinto troppo in là? Sono un essere umano". Al di là della questione Perez, insomma, Gaga sembra iniziare a dare segni di insofferenza di fronte a certi aspetti negativi della grande notorietà. Però questo non le impedisce di concedersi ai suoi fan appena possibile, come accaduto anche domenica di fronte all'albergo dove alloggia.