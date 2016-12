Nanni Moretti, 60 anni e un nuovo film

- Il regista più discusso del panorama italiano compie sessant'anni e festeggia regalandosi un nuovo film, Margherita, atteso per il 2014. Mai convenzionale, sempre pronto a criticare e ironizzare su quello che era, ed è, la realtà che lo circonda,in 38 anni di carriera non ha mai deluso gli amanti del suo cinema.

Nato a Brunico, mentre i genitori erano in vacanza, mostra fin da subito la sua vena da guastafeste. Il suo primissimo lavoro, un cortometraggio girato con una Super8, La Sconfitta, in cui racconta in chiave comica la crisi di un ex-militante sessantottino, contene già tutte le tematiche che il regista affronterà poi nella sua carriera.

Il successo arriva nel 1978, con Ecce Bombo: il film, eccezionalmente girato in presa diretta, viene presentato al concorso al Festival di Cannes ed ottiene un inaspettato successo incassando 2 miliardi al botteghino. Seguono Sogni d'oro (1981), Bianca (1984) e La messa è finita (1985) con il quale vince l'Orso d'argento a Berlino. Nel 1987 fonda la casa di produzione cinematografica "Sacher Film" e decide di fare della politica il filo conduttore dei suoi lungometraggi. A partire da Palombella Rossa, passando per Caro Diario (1993) fino ad arrivare ad Aprile (1998) Moretti diventa protagonista di storie autobiografiche che raccontano l'Italia che ha sotto gli occhi.



Nel 2001 gira la Stanza del Figlio che vince la Palma d'oro al Festival di Cannes e il David di Donatello. Nel 2006 è la volta de Il caimano, film contestatissimo, ispirato notoriamente alla figura di Silvio Berlusconi. Nel 2008 partecipa come attore al film di Antonello Grimaldi Caos Calmo, basato sul libro di Sandro Veronesi, creando scandalo per la scena erotica con Isabella Ferrari. Nel 2011 presenta a Cannes il suo ultimo lungometraggio, Habemus Papam, accolto con freddezza dalla critica ma molto amato al cinema.