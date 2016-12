Michael Jackson-Justin Bieber, duetto in Rete

14:25 - Per Michael Jackson questo sembra il momento dei duetti. Se qualche giorno fa era stato annunciato un duetto dei primi anni 80 con Freddie Mercury, ecco arrivare in Rete "Slave 2 To The Rythm", dove la voce di Michael si dà il cambio con quella dell'idolo delle teen ager, Justin Bieber. Non si tratta di un falso dal momento che è stato lo stesso Bieber ad annunciare la cosa via Twitter.

Quello che semmai è accaduto è che, come ormai sembra essere una regola, il brano è stato spedito online prima del dovuto in maniera pirata. Di "Slave 2 To The Rythm" non si sa molto. Pare che il pezzo risalga al periodo immediatamente precedente alla morte di Michael, anche se la voce di Bieber dovrebbe essere stata aggiunta di recente.



"Sono emozionato per quello che sta per succedere - ha twittato Bieber -. MJ ha fissato l'asticella. Non solo per la musica, ma anche come intrattenitore e il modo di interagire coi fan. Vorrei che ci fosse ancora...". E qualche ora più tardi ha twittato nuovamente "MJ ha fissato l'asticella" accoppiandolo a una foto la cui metà superiore raffigura Jackson e quella inferiore il "ragazzino prodigio".



