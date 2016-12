Katy Perry, mega vendite e accuse di plagio

foto Ufficio stampa Correlati Katy Perry, leonessa del pop con "Roar"

Un ritorno con il botto quello di Katy Perry. Con il suo nuovo singolo "Roar", pubblicato il 18 agosto, la cantante ha tenuto saldamente in mano per una settimana la prima posizione dei singoli venduti, raggiungendo 450mila download. Ben lontana Lady Gaga, il cui "Applause", arriverà attorno ai 250mila download. Ma per Katy Perry non sono tutte rose: qualcuno infatti l'accusa di aver copiato il brano.

L'accusa di plagio è la più vecchia del mondo, almeno una canzone su tre può ricordare qualche altro motivetto precedente e la scusa è sempre la stessa: "Le note sono sette, non si può inventare granché". In queste ore un'altra polemica simile investe i One Direction, la cui "Best Song Ever" ricorda in modo imbarazzante "Baba O'Riley" degli Who. Ma in questo caso è stato lo stesso Pete Townshend a sgonfiare la questione parlando di "accordi che hanno usato tutti da Chuck Berry in poi" ed escludendo qualsiasi denuncia.



Nel caso di Katy Perry la sua "Roar" sarebbe molto simile a "Brave", una canzone di Sara Bareilles, pianista-cantante statunitense il cui apice di popolarità è stato raggiunto nel 2008, grazie alla canzone "Love Song". Il pezzo "copiato" invece è di recentissima pubblicazione. Sono stati proprio i fan della Bareilles a notare e sottolineare le somiglianze, mentre lei non ha commentato, limitandosi a twittare un "all love, everybody. All love". Nella pagina seguente potete trovare i due brani e giudicare con le vostre orecchie.



Come spesso accade in questi casi la faccenda si sgonfierà senza conseguenze e a Katy non resterà che contare i soldi delle vendite della sua canzone...



