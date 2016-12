Righeira: "La nostra pensione è a rischio"

foto Olycom Correlati Righeira, trent'anni di tormentoni 14:01 - Nel 1984 infiammarono le spiagge italiane con la hit "No tengo dinero", ma nel 2013 sono loro a non avere il futuro assicurato. I Righeira (al secolo Stefano Rota e Stefano Righi) sono i re assoluti dei tormentoni estivi, ma sulle pagine di "Top" ammettono: "Adesso ce la caviamo, ma il problema sarà la pensione. Se non verrà fatto qualcosa molti artisti come noi rischiano di non avere la vecchiaia assicurata". - Nel 1984 infiammarono le spiagge italiane con la hit "No tengo dinero", ma nel 2013 sono loro a non avere il futuro assicurato. I(al secolo Stefano Rota e Stefano Righi) sono i re assoluti dei tormentoni estivi, ma sulle pagine di "Top" ammettono: "Adesso ce la caviamo, ma. Se non verrà fatto qualcosa molti artisti come noi rischiano di non avere la vecchiaia assicurata".

"Noi facciamo ancora parte di quella generazione che è riuscita a vivere con la musica, anche perché non siamo mai stati troppo spendaccioni - ammettono - Non andiamo in giro con macchinoni e belle donne".



"Vamos a la playa" compie 30 anni e da allora il panorama musicale è molto cambiato: "Oggi i tormentoni viaggiano a ritmi troppo veloci, le canzoni durano due settimane. Tutto passa e tutto si dimentica subito. Ai tempi di Vamos a la playa c'era il disco da comprare, mettendo i soldi da parte. Ora il web ha sconvolto tutto".



Nonostante i successi del passato, i Righeira sono pronti a nuove sfide: "Vogliamo tornare alla grande, è il pubblico che ce lo chiede. Lavoriamo ad un singolo che uscirà il prossimo anno, magari sarà un nuovo tormentone".