Ke$ha: "Adoro adornarmi con... peni"

Ke$ha è finita... in mutande! 12:28 - Ke$ha non sembra perdere il gusto della provocazione. La cantante, che ha da poco lanciato una propria linea di gioielli, l'ha decisamente personalizzata con orecchini, anelli e ciondoli a forma di genitali maschili. E di fronte alla sorpresa di qualcuno ha candidamente commentato: "Amo i ragazzi e amo i peni. E' naturale che io voglia adornare il mio corpo con quelli". - Ke$ha non sembra perdere il gusto della provocazione. La cantante, che ha da poco lanciato una propria linea di gioielli, l'ha decisamente personalizzata con orecchini, anelli e ciondoli a forma di genitali maschili. E di fronte alla sorpresa di qualcuno ha candidamente commentato: "Amo i ragazzi e amo i peni. E' naturale che io voglia adornare il mio corpo con quelli".

"E in tutto quello che faccio - aggiunge - credo ci voglia una certa dose di humor". Infatti, bisogna dargliene atto, la linea è divertente e comunque non è certo volgare e i gioielli "incriminati", a un occhio benevolo possono anche ricordare una freccia di Cupido, in fondo un legame con l'amore c'è.



E che la cantante abbia fatto centro lo dimostrano le vendite, che pare vadano a gonfie vele. Tanto che una settimana dopo il lancio, il girocollo con il piccolo pene attaccato, era andato esaurito sul sito Ke$ha Rose By Charles Albert, ovvero quello dedicato alla linea disegnata dalla popstar.