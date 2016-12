Lady Gaga, una metamorfosi da copertina

foto V Magazine Correlati Lady Gaga, nuda e "mutevole" per "V Magazine"

Lady Gaga, in strada in perizoma

Lady Gaga nuda per la Abramovic

Ascolta il nuovo brano "Applause" 10:05 - La metamorfosi di Lady Gaga. Per lanciare il nuovo album "Artpop" la cantante sembra intenzionata a presentarsi con un look che la riporti alle sue origini e molto diverso da quello a cui ci ha abituati. Eccola quindi in copertina di "V Magazine" per quattro cover diverse, dove passa dal consueto biondo a un taglio di capelli più "selvaggio" e corvino. Nel servizio interno poi posa ancora una volta nuda. - La metamorfosi di Lady Gaga. Per lanciare il nuovo album "Artpop" la cantante sembra intenzionata a presentarsi con un look che la riporti alle sue origini e molto diverso da quello a cui ci ha abituati. Eccola quindi in copertina di "V Magazine" per quattro cover diverse, dove passa dal consueto biondo a un taglio di capelli più "selvaggio" e corvino. Nel servizio interno poi posa ancora una volta nuda.

Esattamente come nel singolo "Applause", Gaga sembra nel pieno di una metamorfosi, ancora a metà del guado. Ora popstar dal look eccessivo e ricercato, ora più semplice e spartana, con jeans e maglietta e capelli neri. Un look che la riporta indietro nel tempo. "Quel look è stato molto difficile da affrontare per me - spiega nell'intervista alla rivista -, perché era quello che ho adottato tra i 18 e i 21 anni, un periodo della mia vita molto difficile".



La cantante ricorda quel periodo come una fase nella quale aveva una capacità innata di mettersi "in situazioni rischiose e affrontare lunghi periodi di dolore". Per Gaga, all'epoca ancora semplicemente Stephanie Germanotta, una conseguenza della sua educazione. "Ho studiato piano, poi recitazione e quindi danza - ricorda lei -, questo mi ha dato grande disciplina ma anche la capacità di sopportare fatiche e dolore. Il risultato è che tendevo a mettermi in situazioni pessime".