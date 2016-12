Barbara Bouchet, 70 anni di fascino

foto LaPresse Correlati Barbara Bouchet, i nudi più belli

Barbara Bouchet, regina dei B Movie 15:21 - L'icona della commedia sexy anni 70 compie... 70 anni. Tanti auguri a Barbara Bouchet, attrice che nella stagione d'oro della commedia "scollacciata" ha rappresentato il sogno di milioni di italiani. E non solo, visto che anche un regista come Quentin Tarantino si è pubblicamente sperticato in lodi per lei.

Barbara Gutscher, conosciuta da tutti come Bouchet, ha saputo coniugare talento recitativo, con la capacità di adattarsi ai vari registri dal drammatico al brillante, a una bellezza naturale. Nata in una regione della Cecoslacchia all'epoca dell'occupazione tedesca del Terzo Reich, si trasferì bimba negli Stati Uniti, iniziando lì la carriera di modella.



Il cinema è arrivato una volta tornata in Europa: prima il giallo all'italiana ("Milano calibro 9", "Non si sevizia un paperino") e poi la commedia, da quella più sofisticata ("L'anatra all'arancia") a quella di grana più grossa ("La moglie in vacanza... l'amante in città"). E poi ancora "Spaghetti a mezzanotte", "Liquirizia", "Sabato, domenica e venerdì", "Spogliamoci così senza pudor", "40 gradi all'ombra del lenzuolo", fino alla decisione, a 39 anni, di ritirarsi dal grande schermo. Un po' perché il ruolo di bomba sexy le andava ormai stretto, un po' per il finire della stagione di un certo tipo di commedia.



Negli anni 80 la Bouchet è diventata quindi un personaggio televisivo, trasformandosi in promoter della nuova moda del fitness e dell'aerobica, sulla scia di quanto fatto da Jane Fonda negli Stati Uniti. Negli anni 2000 è quindi tornata al cinema, trovando, a parte i complimenti di Tarantino, anche una consacrazione ben più concreta nel ruolo offertole da Martin Scorsese per "Gangs Of New York".