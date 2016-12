Polemiche a Locarno per "Sangue"

foto LaPresse 13:48 - Come era inevitabile il film di Pippo Delbono "Sangue" (unica pellicola italiana in concorso) ha infiammato il Festival del cinema di Locarno. Non potevano passare sotto slienzio due scelte del regista: filmare gli ultimi giorni di vita della madre Margherita e avere tra i protagonisti l'ex brigatista Giovanni Senzani, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Roberto Peci, fratello di Patrizio primo Br pentito. - Come era inevitabile il film di Pippo Delbono "" (unica pellicola italiana in concorso) ha infiammato il Festival del cinema di Locarno. Non potevano passare sotto slienzio due scelte del regista:Margherita e avere tra i protagonisti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Roberto Peci, fratello di Patrizio primo Br pentito.

In "Sangue" Delbono descrive la morte della madre Margherita (ripresa fino al momento della sigillatura della bara) e di quella di Anna, moglie dell'ex brigatista Giovanni Senzani. Una scelta cha ha sollevato diverse critiche soprattutto per le sue implicazioni politiche ed etiche.



Al centro della polemica le riprese estremamente crude dell'agonia, ma anche il racconto di Senzani sull'omicidio di Roberto Peci (fratello del primo Br pentito), ucciso per mano sua nel 1981 perché considerato "traditore".



A margine della proiezione il brigatista ha commentato: "La mia partecipazione alla pellicola ha chiuso dei discorsi e delle prospettive e ne ha aperti altri. Siamo andati avanti, quella storia è finita". E sull'omicidio del fratello di Peci risponde: "La morte è sempre orribile quando la si dà e quando la si subisce, fu una decisione politica. La nostra verità e che erano entrambi brigatisti a livelli diversi".