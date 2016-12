Monica Bellucci in Croazia tra amore e guerra

16:06

- Si intitola "Love And War" il nuovo film del regista serbo-bosniaco Emir Kusturica. E la protagonista è Monica Bellucci, sbarcata proprio in questi giorni in Croazia per le riprese della quindicesima opera dell'apprezzato regista. Camicia di jeans e gonnellona fiorata, la Bellucci è apparsa in gran forma ed entusiasta per un progetto che l'ha conquistata sin dalle prime battute.