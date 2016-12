Lake Bell, nuda è bella come una rosa

12:47 - Lake Bell in copertina del "New York" magazine. La vera notizia però è un'altra: nelle foto la Bell è completamente nuda, coperta solo da un'enorme rosa tatuata temporaneamente. In questi giorni l'attrice sta promuovendo "In A World", film da lei diretto e interpretato. Quale modo migliore di attirare l'attenzione sulla sua nuova creatura che togliersi di dosso tutti i vestiti?

Diventata celebre grazie a serie tv come "E.R.", "Boston Legal" e "Practice - Professione avvocati", Lake Bell ha poi fatto il grande passo verso il cinema mettendo in pratica le sue molteplici attitudini.



Nel film "In A World" (dove nell'inglese si gioca sull'assonanza tra i termini "parola" e "mondo") mette in luce un'altra sua dote: la capacità naturale di passare perfettamente da un dialetto all'altro, da un accento al suo opposto. Il film racconta la storia di una vocal coach che, su spinta del padre, imbocca la strada del doppiaggio diventando una vera star.