Ashba dei Guns si dichiara in elicottero

Gesto folle per il chitarrista dei Guns N'Roses Daren Jay "DJ" Ashba, che ha preso in prestito un elicottero della polizia di Las Vegas per chiedere la mano della compagna, la modella colombiana Nathalia Henao. Tutto il romanticismo potrebbe però creare problemi ai funzionari che hanno dato il benestare."È stata avvita un'indagine interna per stabilire se siano stati violati eventuali regolamenti" ha fatto sapere il portavoce Bill Cassell.

Su Instagram Ashba, con in testa delle cuffie da elicottero, ha immortalato il momento ringraziando per la disponibilità "la polizia di Las Vegas per il più incredibile tour privato in elicottero sulla città".



"Siamo atterrati su una pista nel quartier generale della polizia - ha raccontato il chitarrista - dove avevo fatto preparare un tavolo ricoperto di rose e una bottiglia di bollicine per Naty". Mentre si sono avvicinati al tavolo un'amica gli ha passato l'anello "ed è stato lì che le ho fatto la proposta di matrimonio. È stato bellissimo e lei non si aspettava nulla, è stato magico. E grazie ai nostri amici per averlo fatto succedere".



"Il più incredibile giorno della nostra vita - ha commentato il musicista, dopo aver pubblicato dopo una foto di un solitario con la didascalia - Ha detto sì!". Il 40enne DJ, entrato nei Guns N'Roses nel 2009, e la 22enne Natalia, astro nascente della moda, si sono incontrati a Roma tre anni fa.