Lady Gaga, l'applauso arriva in anticipo

Lady Gaga nuda per la Abramovic 09:33 - Il countdown si è improvvisamente accelerato. Il lancio di "Applause", primo singolo dal nuovo album di Lady Gaga, "Art Pop", era previsto per il 19 di agosto ma le continue anticipazioni in Rete hanno spinto ad anticipare di una settimana. Eccolo quindi qui, in radio, in streaming e in vendita su iTunes, ma per il momento solo negli Usa. - Il countdown si è improvvisamente accelerato. Il lancio di "Applause", primo singolo dal nuovo album di Lady Gaga, "Art Pop", era previsto per il 19 di agosto ma le continue anticipazioni in Rete hanno spinto ad anticipare di una settimana. Eccolo quindi qui, in radio, in streaming e in vendita su iTunes, ma per il momento solo negli Usa.

Nell'era di Internet organizzare una campagna di lancio con il bilancino è impresa ardua. Hai voglia a far contare alla rovescia i tuoi fan via twitter per i giorni che vi separano dal lancio di un brano, quando poi un hacker qualsaisi ti rompe le uova nel paniere. E Lady Gaga non sfugge alla regola.



L'allarme è scattato poco prima delle 19 di lunedì, quando Gaga ha iniziato a twittare che il brano che stava per essere trasmesso dalle radio statunitensi. "A causa dell'abbondanza di anticipazioni di bassa qualità da parte degli hacker... lanciamo questa emergenza della musica pop... i "mostriciattoli" invadono il mondo". I mostriciattoli però sono stati evidentemente colti di sorpresa oppure molti sono in vacanza, perché a parecchie ore dalla sua uscita, nella classifica di iTunes Usa, "Applause" risultava essere solo al quinto posto, mentre in vetta era ben saldo il nuovo singolo di Katy Perry. Solo distrazione o per Gaga deve suonare il primo campanello d'allarme?



"Applause" è un brano che lascia aperto più di un interogativo sull'album che verrà. Tra strofa e ritornello sembra esserci infatti un abisso, quello che separa la Gaga di sempre, con le polveri ormai un po' bagnate, da quella che potrebbe essere, lasciandosi trasportare dalle proprie capacità oltre i canoni della dance tunz tunz.



Deja-vu o meno che sia, la Rete è impazzita. Last.fm è andato in crash, Lady Gaga e Applause sono diventati immediatamente trend topic su Twitter. E lei si è fatta prendere dall'entusiamo, twittando a più non posso gioia e soddisfazione dimenticando rapidamente lo smacco pirata.



