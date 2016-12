Franz Ferdinand, il leader ha rischiato la vita

foto Ap/Lapresse 09:23 - Paura per il leader dei Franz Ferdinand Alex Kapranos, che ha rischiato di morire dopo aver mangiato accidentalmente delle nocciole, alimento a cui è fortemente allergico. Ospite del Sziget Festival di Budapest, il cantante è finito in ospedale poche ore prima della sua esibizione. A dare la notizia sul palco il collega dei "The Cribs" Ryan Jarman, che si è unito al pubblico in un applauso di incoraggiamanto - Paura perAlex Kapranos, che, alimento a cui è fortemente allergico. Ospite del Sziget Festival di Budapest, il cantante è finito in ospedale poche ore prima della sua esibizione. A dare la notizia sul palco il collega dei "The Cribs" Ryan Jarman, che si è unito al pubblico in un applauso di incoraggiamanto

Un portavoce del festival ha confermato che Kapranos ha consumato una piccola quantità di noccioline, mescolate a sua insaputa in un piatto a base di riso, ed è stato prontamente soccorso dai medici del festival. La reazione sarebbe stata particolarmente violenta, tanto da richiedere una doppia dose di antistaminico in endovena. Una quantita massiccia, che lo ha mandato k.o. per circa un'ora.



Nonostante la brutta disavventura, dopo poche ore il cantante è apparso in buona salute sul palco del Sziget Festival, incendiando il pubblico con i suoi successi come "No You Girls" e i singoli più recenti "Right Action" e "Dark Of The Matinee".