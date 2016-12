Lawrence: "Da bimba volevo essere famosa"

foto Vogue Usa Correlati Jennifer Lawrence, bellezza mozzafiato

Jennifer Lawrence scalda il red carpet 09:24 - "Sin da quando ero piccola ho sempre avuto un'idea molto normale di quello che volevo. Sarei stata una mamma e un medico e avrei vissuto nel Kentucky. Ma in realtà ho sempre saputo che sarei stata famosa". Jennifer Lawrence, l'attrice più desiderata del momento, lo racconta dalle pagine dell'edizione americana di "Vogue" e spiega: "Non so come altro descriverlo, avevo questa conoscenza sepolta"

L'attrice, che quest'anno ha vinto il premio Oscar per la sua interpretazione in "Il lato positivo", racconta che all'epoca niente avrebbe fatto pensare che fosse destinata a una carriera di successo al cinema: "Sono cresciuta in Kentucky ed ero una studentessa terribile, venivo messa in punizione a ogni pagella. Recitare non è mai stata un'opzione. Non mi dicevano Oh beh, hai un'insufficienza in matematica, sei in punizione. Ma puoi fare l'attrice".



A 15 soli anni Jennifer decide di abbandonare la scuola per recitare e nel 2006, trasferita a Santa Monica con la madre, fa il suo esordio nella serie comica della Tbs "The Bill Engvall Show". "So che suona stupido, ma è stato come se avessi trovato finalmente qualcosa che la gente mi diceva che ero brava a fare, una cosa che non avevo mai sentito prima - racconta - Ed è la ragione principale per cui i miei genitori me lo hanno lasciato fare".