Lady Gaga provoca in reggiseno e shorts

Lady Gaga nuda per la Abramovic 12:37 - Si avvicina l'uscita del suo nuovo disco e Lady Gaga torna a far parlare di sé. Dopo essere risorta dal silenzio mediatico degli ultimi mesi con un nudo integrale sulla copertina di "V Magazine", ora la Mamma Mostra è stata paparazzata all'uscita di un locale gay di Hollywood con indosso solo un reggiseno e un paio di shorts neri. Nessun imbarazzo per la popstar, che conosce bene le tecniche per attirare i flash dei media sul suo personaggio.

In attesa esibirsi sul palco degli MTV Video Music Awards il prossimo 25 agosto, Gaga continua a catalizzare su di sé l'attenzione. Prima si è infatti mostrata come mamma l'ha fatta sulla copertina di "V Magazine", poi ha condiviso con in Rete con i fan il momento del piercing dedicandosi infine alla meditazione (sempre senza veli) seguendo il metodo dell'artista Marina Abramovic.